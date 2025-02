Una serata ricca di testimonianze andrà in scena venerdì 7 febbraio all’Oratorio di Cristo Re, a Cremona, dove saranno ospiti i volontari del gruppo Medici senza frontiere di Brescia (ore 20.45).

L’incontro, promosso dalla Commissione cultura della Parrocchia, intende illustrare l’attività della Onlus, impegnata in tutti i teatri di guerra nel mondo, e offrire una testimonianza diretta sulla situazione di Gaza attraverso le voci di quanti operano in un’organizzazione che da anni interviene nelle zone di guerra per dare assistenza e supporto medico alle popolazioni coinvolte nei conflitti.

In particolare durante la serata – dal titolo Nel cuore di Gaza: dalla tregua alla pace? – il racconto di quello che è successo e sta succedendo nella striscia di Gaza sarà proposto dai volontari Claudia Forti, Cristian Martinelli e Natalia Vantini, oltre che da un collegamento in diretta con Martina Marchiò, operatrice umanitaria e coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere, che nel 2024 è stata in servizio a Gaza.

L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà nel saloncino sotto la chiesa, con ingresso da piazza Cazzani.

