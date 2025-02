Parere favorevole della Giunta comunale alla proposta di conferimento della cittadinanza benemerita alla professoressa Renata Patria sottoscritta da oltre venti consiglieri comunali. Avvenuto questo passaggio, ne verrà data comunicazione alla Presidenza del Consiglio Comunale che provvederà per quanto di competenza.

“Alla professoressa Renata Patria va riconosciuto di avere dimostrato sempre un profondo legame con la sua città natale e l’impegno profuso in attività di carattere culturale legate a Cremona” dichiara a nome della Giunta l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

“Lo ha dimostrato non solo nella sua lunga carriera di docente, svolta in larga parte al Liceo Classico Manin, ma anche nell’attività in diverse associazioni culturali, quali, ad esempio, l’Associazione Italiana di Cultura Classica (Delegazione di Cremona), l’Associazione ex alunni del Liceo Manin, della quale è presidente dal 1997, l’Università della Terza età e del tempo libero ‘Luigi Grande’, e l’Associazione Culturale Coro Polifonico Cremonese, delle quali è responsabile e anima da diversi anni.

Come poi non citare il suo impegno nell’organizzazione di conferenze su argomenti di cultura classica e di letteratura, storia, arte e archeologia, contribuendo così a trasmettere ai giovani, ma non solo, passione e interesse per queste materie. Alla luce di tutto questo il parere della Giunta non poteva che essere convintamente favorevole”.

La Cittadinanza Benemerita, come previsto dal Regolamento per la concessione delle civiche onorificenze, approvato dal Consiglio comunale il 7 febbraio 2022, viene conferita, quale attestato di stima e di gratitudine, a coloro che, protagonisti di opere, imprese e realizzazioni ovvero di atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano giovato alla città di Cremona, concorrendo alla crescita del bene comune.

