E’ evaso cinque volte dagli arresti domiciliari, dove era confinato in seguito ad un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il 10 aprile del 2020, in pieno lockdown da Covid, un commerciante cremonese era incappato in un controllo stradale dei carabinieri. Era in possesso della certificazione per poter uscire a lavorare, ma era nato un diverbio con i militari che gli avevano contestato il fatto che non avesse la mascherina.

L’uomo, invece, ce l’aveva, ma l’elastico era rotto, come aveva mostrato lui stesso ai carabinieri. Ne era nata una discussione, degenerata in un’aggressione contro i militari. Il commerciante era stato dichiarato in arresto e poi condannato ad un anno di reclusione. Posto agli arresti domiciliari, era evaso. Scoperto, era finito in carcere. Dai domiciliari, complessivamente, l’uomo era evaso cinque volte, sempre per andare a lavorare. “Aveva un figlio piccolo e non poteva permettersi di non guadagnare”, ha spiegato il difensore, l’avvocato Luigi Lupinacci.

Per tre evasioni, il commerciante è stato condannato ad un anno e quattro mesi, a cui oggi il giudice ha aggiunto due mesi in continuazione per altri due episodi in cui l’uomo era uscito di casa senza avere la necessaria autorizzazione.

Sara Pizzorni

