Malagò “Io presidente Coni a Milano-Cortina? Sarebbe di buon senso”

MILANO (ITALPRESS) – “Continuare come presidente del Coni? Penso che sarebbe una cosa di buon senso. Penso anche che Fontana e Zaia, che rappresentano due regioni importantissime, sono amici, sicuramente c’è una componente di buon senso ma anche affettiva”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della cerimonia del ‘One Year to Go’, a proposito della possibilità che possa rimanere alla presidenza del Coni fino al termine dei Giochi di Milano-Cortina 2026. “Strano arrivare alle Olimpiadi con un nuovo presidente del Coni? Su questo argomento non dirò più altro. Fa riflettere quello che ha detto Bach “so che da oltre tre anni il comitato Olimpico italiano e Malagò sta lavorando molto per avere una squadra forte di atleti e di atlete”. Lo sto facendo con le due federazioni, sport invernali e del ghiaccio. Il resto giudicatelo voi”.

