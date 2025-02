Milano-Cortina, Abodi “Sintonia totale, c’è monitoraggio costante”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo vivisezionato l’organizzazione da una parte e il budget dall’altra, con i cantieri e le opere da sviluppare. C’è una sintonia totale tra il governo e i governi dei territori, regioni, Comuni, la Fondazione. Ci faremo trovare pronti non solo per i Giochi, ma anche per le Olimpiadi giovanili e quello che succederà dopo”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi a margine della cerimonia del ‘One Year to Go’ ai Giochi invernali di Milano-Cortina al Piccolo Teatro di Milano. “In Italia dire siete sereni non porta bene, diciamo che c’è un monitoraggio costante in modo competente. Io e il ministro Salvini andiamo sistematicamente sui cantieri olimpici, la migliore garanzia è vederli progredire. Vedrete a partire dalla pista di bob quanto il genio italiano sia riuscito a produrre in termini di effetto, noi abbiamo fatto in un anno quello che gli altri hanno fatto in due. Non c’è una esplosione dei costi, ma un aggiornamento”.

pia/gm/gtr

© Riproduzione riservata