Sono partiti i lavori per la realizzazione del ponte sul canale Dugale Tagliata, tra Piadena e Tornata, un’importante opera ingegneristica all’interno del cantiere del raddoppio ferroviario Piadena-Mantova.

Il ponte andrà a sostituire il vecchio manufatto vicino alla stazione, consentendo la circolazione a doppio binario dei treni. Avrà una struttura reticolare metallica e una lunghezza di 68 metri, costituita da un’unica campata che, tra l’altro, sarà la più lunga di tutti i viadotti che verranno realizzati. Il lavoro è stato commissionato da Rete ferroviaria italiana, con la direzione lavori di Italferr, al Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Pizzarotti, Saipem Icm e Salcef.

Questa settimana sono partiti i lavori per la realizzazione dei diaframmi, una sorta di muri in calcestruzzo armato che costituiranno le fondazioni del ponte, raggiungendo una profondità di quasi cinquanta metri. Nell’area di cantiere interessata è al lavoro una macchina a benna mordente che scava a 48 metri di profondità. Le attività di fondazione dureranno due mesi e mezzo per ciascuna spalla e l’intera opera si prevede sarà terminata in poco più di un anno.

