Bmw M3 CS Touring, una sportiva molto “speciale”

ROMA (ITALPRESS) – Con la prima BMW M3 CS Touring, il marchio dell’elica blu aggiunge un nuovo modello in edizione speciale alla sua gamma di auto sportive ad alte prestazioni. Basata sulla BMW M3 Competition Touring con M xDrive, è spinta da un motore a sei cilindri da 3 litri in linea da 550 cavalli e una messa a punto su misura del telaio, elementi di design esclusivi e una significativa riduzione del peso ottenuta grazie alla fibra di carbonio.Il motore eroga una coppia massima di 650 Nm. Il cambio M Steptronic a otto rapporti e il sistema di trazione integrale M xDrive permettono alla M3 CS Touring di accelerare da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo. La velocità massima è limitata elettronicamente a 300 km/h. L’impianto di scarico M, dotato di flap a controllo elettrico e un silenziatore posteriore in titanio, ha due coppie di terminali verniciati in nero opaco con due modalità: Sport o Sport+Quattro i colori disponibili: British Racing Green, Laguna Seca Blue, Frozen Solid White e Sapphire Black metallizzato. Il tetto e lo spoiler specifico del modello sono rifiniti in nero lucido. Un profilo rosso, poi, incornicia lo spoiler sul tetto.Gli interni sono quelli di un’auto sportiva. I sedili M Carbon, regolabili elettricamente e riscaldati, sono di serie per il guidatore e il passeggero anteriore. Questi sedili sono dotati di poggiatesta integrati, badge modello “CS” illuminato e rivestimenti in pelle Merino. Il designNero/Rosso è ripreso anche nei sedili posteriori, mentre i pannelli delle portiere sono rivestiti in pelle nera. Il volante M in Alcantara ha un design a tre razze. Ulteriori dettagli specifici M includono il badge rosso “CS” sulla console centrale, le cinture di sicurezza M e le soglie delle portiere con la scritta del modello. Il pulsante M Setup, situato sulla console centrale, consente un accesso diretto alle impostazioni di motore, telaio, sterzo, freni e trazione. È possibile memorizzare due configurazioni personalizzate, insieme alle preferenze per il sound del motore, il DSC, la funzione Automatic Start/Stop e le caratteristiche di cambiata del cambio. Le consegne inizieranno a marzo 2025.

gsl