Caos nel carcere di Cremona nella notte tra mercoledì e giovedì, quando un detenuto ha dato fuoco al materasso all’interno della propria cella. Immediatamente gli agenti di Polizia Penitenziaria presenti sul posto sono intervenuti, allentando anche i Vigili del Fuoco.

Tutti i detenuti presenti nel reparto sono stati evacuati, mentre l’incendio veniva spento. I Vigili del Fuoco hanno poi ripristinato la situazione e verificato la salubrità degli ambienti, prima di far rientrare i carcerati nelle proprie celle.

Nella stessa notte, un altro detenuto, un magrebino con problemi psichiatrici, ha aggredito due agenti, che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, mentre lui è stato fatto visitare da un medico.

Non è tutto: solo pochi giorni fa, un altro detenuto ha lanciato delle bombolette addosso al medico di turno, che è finito in ospedale e ha dovuto farsi medicare.

A lanciare l’allarme sono i sindacati di categoria, Osapp e Sinappe. “Come Sinappe abbiamo fatto presente più volte la situazione, ma le cose non cambiano” spiega il vice segretario regionale del Sinappe, Vincenzo Martucci (che lavora al carcere di Cremona). “Ci hanno recentemente mandato 17 nuovi agenti, ma 8 sono andati via, quindi di fatto ne abbiamo solo nove in più, che non vanno a coprire la pesantissima carenza di organico, che reta importante anche tra gli ispettori, senza contare che il comandante arriva da San Vittore perché non ne abbiamo uno nostro. E’ una situazione incresciosa, che si trascina da troppo tempo”.

Laura Bosio

