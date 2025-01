Alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario che si è tenuta ieri in tribunale a Brescia è intervenuta anche la presidente della Camera penale della Lombardia orientale Maria Luisa Crotti, cremasca, che ha lanciato l’allarme sull’emergenza carceri, con un duro attacco allo Stato. “98 morti in carcere in un anno, uno ogni tre giorni, una strage, ma nulla è stato fatto“, ha detto la presidente. “Ora basta”.

E ha ricordato quando l’anno scorso il ministro Nordio aveva promesso lo stanziamento di fondi per la costruzione di edifici “di cui non si è vista nemmeno l’ombra, e di fronte ai numeri tragici dei suicidi ha parlato di progetti per introdurre il lavoro in carcere, corsi di teatro e altre attività”. “Pie illusioni“, l’attacco di Crotti, che si chiede dove mai potrebbero realizzarsi, considerato un sovraffollamento medio nazionale superiore al 100%“.

Per la presidente, “amnistia e indulto sono istituti del nostro ordinamento e la sola concreta soluzione possibile. “Se non ora, quando?. La resa, anzi, la disfatta dello Stato sono le carceri italiane, e quelle del nostro distretto ne sono esempio. Luoghi dove chiudiamo senza speranza persone che hanno sbagliato e che dovremmo rieducare e risocializzare, e insieme a loro anche chi in carcere lavora”. Per la presidente, “occorre spingere fortemente, velocizzando i tempi sulle misure alternative e sugli istituti deflattivi come Map e pene sostitutive. Infine occorre spingere sulla giustizia riparativa che aiuta il reo a rivedere i propri comportamenti e a ricucire la frattura sociale”.

“Tutti”, ha poi concluso la presidente Crotti, “dovremo affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale, comprese quelle di chi vorrebbe realizzare il sogno illuminista del giudice ‘automa’. Il processo ha a che fare con le persone, con le azioni umane, non si può decidere la responsabilità sulla base di automatismi, ma occorre ricostruire realtà complesse che mutano caso per caso”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata