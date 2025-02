Nella chiesa di Sant’Agata è iniziato a mezzogiorno il momento di raccoglimento in ricordo di Elisa Marchesini.

Tantissimi gli studenti del liceo Anguissola che si sono riversati nella chiesa dove, in una cesta davanti all’altare, sono stati messi bigliettini ripiegati con pensieri dedicati alla sfortunata quindicenne che ha perso la vita la scorsa settimana in seguito ad incidente mentre a piedi stava raggiungendo il centro città e la scuola, travolta da un autobus durante l’attraversamento al semaforo di Piazza Libertà.

Presente alla cerimonia in chiesa anche la famiglia di Elisa, stretta nel dolore ma idealmente abbracciata dagli studenti dell’Anguissola, tutti ancora molto scossi per la perdita della compagna di scuola ed amica.

Anche a Sant’Agata, come in via Dante sul luogo della tragedia, tanti mazzi di fori per onorare in qualche modo la giovane vita spezzata.

Le riflessioni e le preghiere scritte da docenti e studenti dell’Anguissola, in ricordo di Elisa, hanno scandito un momento di toccante vicinanza. Straripante la chiesa, colma di ragazzi che hanno voluto rendere omaggio alla giovane studentessa.

“Ci hai insegnato sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno, chiedevi a tutti come stai?“. “Ci ha scosso questo evento tragico ma ci riscopriamo comunità“: hanno detto i ragazzi. “Abbiamo sentito un dolore devastante che di solito vedevano da uno schermo”. “Insieme raccogliamo i cocci, la presenza di chi amiamo non è scontata“. “Ci siamo sentiti uniti nel dolore“.

Candele e fiori sono stati portati all’altare, a colpire i ragazzi è stato il silenzio di quella tragica mattina, un silenzio irreale per una scuola ammutolita.

Commosso, il papà di Elisa, Paolo Marchesini, ha detto: “Quando muore un figlio c’è il buio. Oggi a distanza di una settimana è la prima volta che siamo riusciti a sentire qualcosa di positivo e vedere un po’ di luce. Noi non siamo cremonesi, ma questa città è davvero qualcosa di grande“.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata