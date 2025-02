Gli italiani che guardano la tv satellitare hanno superato i 15 mln

ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani che guardano la televisione via satellite hanno superato i 15 milioni. Secondo i dati Auditel gli spettatori si dividono tra chi ha scelto la piattaforma a pagamento di Sky e chi riceve l’offerta gratuita di tivùsat, che offre un servizio televisivo satellitare stabile in ogni area del Paese, anche nelle zone più remote.

La televisione satellitare viene scelta sempre di più, infatti, anche per superare i problemi di ricezione che affliggono molte aree del Paese.

L’Italia è caratterizzata da una geografia complessa, con 4.230 comuni situati in territori montani che rappresentano oltre la metà della superficie nazionale e ospitano 6 milioni di cittadini, il 10% della popolazione.

Negli ultimi anni, la ricezione televisiva in queste aree è diventata però più difficile. Le dismissioni di molti impianti locali di ridiffusione, a seguito degli switch-off del digitale terrestre, hanno aggravato la situazione, lasciando intere comunità senza un segnale stabile. In queste zone, l’accesso a internet via fibra è ancora limitato, rendendo complicata la fruizione di servizi di streaming per la TV.

Inoltre, le interferenze con la telefonia mobile aggravano ulteriormente la difficoltà di ricezione del segnale. Basti pensare che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricevuto quasi 25.000 segnalazioni di problemi legati a queste interferenze.

abr/gsl

© Riproduzione riservata