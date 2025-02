Maruotti “Cga Sicilia è una figura estremamente importante”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questo giorno è importante perché per la prima volta c’è questa inaugurazione, il che ribadisce che è una sezione del Consiglio di Stato che, come le altre sezioni, ha un’importanza propulsiva per l’affermazione della giustizia”. Così Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato, a margine della celebrazione dell’apertura dell’anno giudiziario al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a Palermo, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il Cga Sicilia è una figura estremamente importante per la giustizia amministrativa – sottolinea – e ha contribuito in modo decisivo all’evoluzione dei principi sulla tutela giurisdizionale”. Il Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, nel discorso tenuto per la celebrazione dell’apertura dell’anno giudiziario al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha ricordato “le ragioni storiche della speciale autonomia regionale nella materia della Giustizia” e “il rapporto tra i principi di unità e di indivisibilità della Repubblica e quello dell’autonomia regionale”. xd6/vbo/gtr

