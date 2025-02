Morosini “Mattarella punto di riferimento per il mondo istituzionale”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’inaugurazione del Consiglio di giustizia amministrativa è sempre un momento importantissimo, naturalmente – poi – la presenza del Presidente della Repubblica è una cosa molto importante perché lui rimane il punto di riferimento principale per il mondo istituzionale italiano ed è anche molto di più”. Così Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, a margine della celebrazione dell’apertura dell’anno giudiziario al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Il Cga – aggiunge – è un organo fondamentale per la tutela di interessi importanti, di rilevo costituzionale, è un organo molto prestigioso anche dal punto di vista delle qualità professionali di quelli che lo compongono e quindi insomma è un giorno anche di festa”. xd6/vbo/gtr

