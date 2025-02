Tempi duri per la liuteria. L’affanno si sente anche oltreoceano dove il tanto atteso evento di Sotheby’s non ha riservato le sorprese attese. Il violino Stradivari ‘Joachim-Ma’ del 1714 è stato sì venduto all’asta ma per 11,25 milioni di dollari, un valore inferiore non solo rispetto al limite massimo di stima fissato in 18 milioni di dollari, ma addirittura al valore minimo fissato in 12 milioni di dollari.

Tuttavia gli esiti della vendita sono da considerarsi più che positivi, poichè gli 11,25 milioni di dollari andranno a costituire il più grande fondo di borse di studio per gli studenti mai creato nella storia del New England Conservatory (NEC) di Boston.

Il violino ‘Joachim-Ma’, lungamente suonato da Si-Hon Ma dal 1967 in poi, dopo aver concluso gli studi al NEC negli anni ’50, è stato donato dal mecenate alla scuola di Boston nel 2015 con l’espressa finalità di vendita e di contestuale istituzione di borse di studio per gli studenti meritevoli. Sotto questo profilo, la missione del NEC da Sotheby’s è perfettamente riuscita, con soddisfazione.

