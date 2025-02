La raccolta di giocattoli promossa dalle Acli cremonesi nasce dal desiderio di donare un sorriso ai piccoli pazienti della Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Cremona. “Affrontare la degenza ospedaliera può essere difficile per un bambino, e con questo gesto speriamo di aver portato un po’ di conforto, gioia e normalità”, dichiara Valeria Patelli, presidente provinciale.

Sono stati donati oltre 40 giocattoli nuovi, per bambini e ragazzi di tutte le età, attraverso una raccolta “Toy Drive Acli per la pediatria dell’ospedale Maggiore” che ha coinvolto tutta la provincia. Questa iniziativa non è solo un atto di solidarietà, ma un invito alla comunità a unirsi per un obiettivo comune: prendersi cura degli altri, specialmente dei più piccoli.

“Siamo rimasti davvero colpiti dalla generosità di tutte le persone che hanno risposto al nostro appello e a cui ci sentiamo di dire grazie”, le parole di Carlotta Giannelli, coordinatrice Acli della progettazione sociale. “La cittadinanza ha dimostrato come il supporto e la condivisione possano fare la differenza nei momenti difficili e che l’affetto e la vicinanza assumono forme sempre diverse: oggi erano in una barbie, in un gioco da carte, in un braccialetto da comporre ed in una macchinina”.

