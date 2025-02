Università di Verona, Nocini “Insistere su dialogo e tolleranza”

VERONA (ITALPRESS) – “Dobbiamo assolutamente mantenere questa mentalità di confronto, di apertura: chi si autoreferenzia non fa molta strada. Io tra poco vado via, vorrei che le mie idee potessero essere portate avanti per il bene delle studentesse e degli studenti. Vorrei sempre la tolleranza e la discussione”. Lo ha detto il rettore dell’Università di Verona, Pier Francesco Nocini, in occasione dell’inaugurazione del 42esimo anno accademico, l’ultimo del suo mandato.

(Fonte video: Università di Verona)

