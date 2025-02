“L’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) per i porti di Cremona e Mantova è una notizia di fondamentale importanza per il futuro economico del nostro territorio. Questo strumento consentirà di attrarre nuovi investimenti, favorire la crescita delle imprese locali e rafforzare l’intermodalità, ponendo la Lombardia in una posizione di vantaggio nella logistica e nei trasporti nazionali ed europei” – dichiara Marcello Ventura, presidente della Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia.

Un ringraziamento particolare è rivolto all’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, che ha svolto un ruolo determinante nel raggiungimento di questo obiettivo strategico. “La creazione della ZLS è il frutto di un lungo lavoro istituzionale e di una forte sinergia tra Regione, enti locali e imprese. È la dimostrazione che, quando si lavora in squadra con una visione di lungo periodo, si possono ottenere risultati concreti e tangibili per il tessuto economico lombardo” – sottolinea Ventura.

La Zona Logistica Semplificata introdurrà procedure amministrative agevolate e incentivi fiscali per le aziende che operano nei porti di Cremona e Mantova e nelle aree produttive collegate. L’obiettivo è rendere questi territori ancora più attrattivi per gli investimenti, con un impatto positivo su occupazione, innovazione e sostenibilità.

“In un contesto economico sempre più competitivo, è essenziale potenziare le infrastrutture logistiche e garantire alle imprese strumenti efficaci per crescere. Grazie alla ZLS, Cremona e Mantova potranno consolidare il loro ruolo di snodi strategici per la movimentazione delle merci, sfruttando appieno le connessioni con il sistema ferroviario e fluviale” – aggiunge Ventura.

L’importanza dell’area portuale di Cremona è confermata dai dati di traffico relativi al 2024, che evidenziano un significativo incremento delle movimentazioni rispetto all’anno precedente:

• Carri ferroviari movimentati: 53.600 (+2,6% rispetto ai 52.240 del 2023)

• Carri in sosta: 16.520 (+25,8% rispetto ai 13.131 del 2023)

• Trasporto via acqua: 2.892 tonnellate di carichi eccezionali (+152,6% rispetto alle 1.145 tonnellate del 2023).

“Questi numeri confermano l’importanza di investire nella logistica integrata. L’aumento della movimentazione ferroviaria e la forte crescita del trasporto fluviale dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta. La ZLS sarà un ulteriore volano per il settore, facilitando nuove sinergie tra aziende e infrastrutture”, evidenzia Ventura.

L’attivazione della ZLS rappresenta solo l’inizio di un percorso di crescita per Cremona e Mantova, che potranno beneficiare di nuove opportunità di sviluppo industriale e commerciale. La Regione Lombardia continuerà a lavorare per potenziare le infrastrutture, migliorare i collegamenti e supportare le imprese nel processo di transizione verso un modello logistico sempre più efficiente e sostenibile.

“Regione Lombardia è da sempre al fianco delle imprese e dei territori per favorire uno sviluppo economico concreto e duraturo. Con la ZLS, poniamo le basi per una programmazione strategica di medio-lungo periodo, che porterà benefici non solo alle aziende già insediate, ma anche a nuovi investitori pronti a scommettere sulla nostra regione” – conclude Ventura.

