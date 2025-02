Soddisfazione da parte del presidente della Provincia, Roberto Mariani, per la recente istituzione della Zona Logistica Semplificata (Zls) per i porti di Cremona e Mantova, che “rappresenta un’opportunità straordinaria per lo sviluppo economico e infrastrutturale dell’area”. Mariani ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando come si tratti di “un passo decisivo per il potenziamento della competitività del nostro sistema produttivo. Questo strumento permetterà di attrarre nuovi investimenti, migliorare le condizioni logistiche delle imprese e rafforzare il ruolo del nostro porto all’interno delle rotte commerciali europee”.

L’istituzione della Zls è il risultato di un lavoro congiunto tra Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova e le Camere di Commercio dei due territori, portato avanti con determinazione negli ultimi due anni. “Abbiamo lavorato in sinergia per garantire che Cremona e Mantova potessero beneficiare di un’infrastruttura che non solo migliorerà l’efficienza della logistica, ma che renderà il nostro territorio più attrattivo per le imprese. Il nostro obiettivo non è solo favorire lo sviluppo, ma anche garantire la sostenibilità nel tempo degli attuali livelli di produzione e consumo“, ha aggiunto Mariani.

Il contesto socioeconomico in cui si inserisce la Zls è quello di un’economia solida, ma che necessita di strumenti innovativi per affrontare le sfide della competitività globale. Secondo il presidente Mariani, “la ZLS consentirà di rafforzare il settore manifatturiero e logistico, riducendo l’impatto del traffico stradale, migliorando la sostenibilità ambientale e potenziando il trasporto ferroviario e fluviale, con una rete più efficiente e moderna”.

L’integrazione tra il sistema ferroviario e i porti fluviali rappresenta un elemento chiave del piano strategico della Zls, con l’obiettivo di ridurre le rotture di carico e incentivare l’uso di modalità di trasporto più sostenibili. Allo stesso tempo, interventi mirati sul fiume, come operazioni di dragaggio e sistemazione dell’alveo, contribuiranno a rendere ancora più efficiente il trasporto via acqua.

Sul fronte amministrativo e fiscale, la Zls prevede una serie di semplificazioni per le imprese, con procedure agevolate per il rilascio di autorizzazioni e concessioni, oltre a un sistema di monitoraggio per valutare l’efficacia delle misure adottate, in particolare in relazione all’aumento del traffico fluviale e alla riduzione della burocrazia.

“Si tratta di un’opportunità concreta per dare nuovo impulso alla nostra economia” ha evidenziato Mariani. “Con la Zls, le aziende potranno operare in un contesto più dinamico ed efficiente, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro e un ulteriore sviluppo del nostro tessuto produttivo”. L’area della Zls coinvolge numerosi comuni tra le province di Cremona e Mantova, comprendendo zone portuali, retroportuali, produttive e logistiche strategiche per l’intero sistema economico lombardo.

La governance della Zls sarà affidata a un Comitato di indirizzo istituito con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Regione Lombardia, che vedrà la partecipazione delle Autorità Portuali di Cremona e Mantova. “Con l’istituzione della Zls e il Piano Regolatore del porto di Cremona in fase di elaborazione, si apre una nuova fase di crescita per il nostro territorio. Il nostro impegno sarà quello di garantire che queste opportunità si traducano in benefici concreti per cittadini e imprese, consolidando Cremona come un hub logistico di riferimento per l’intero Paese”, ha concluso il presidente Mariani.

