La scuola San Giovanni di Croce Santo Spirito di Castelvetro ha aderito con grande entusiasmo all’iniziativa della giornata “dei Calzini Spaiati”. I bambini hanno indossato calzini spaiati e le insegnanti hanno proposto diverse attività come la lettura di libri a tema, ma anche la proiezione di brevi storie. La storia di “Gnomo rametto e i calzini spaiati” è il racconto di uno gnomo che gioca con le calze, che così colorate e diverse, gli ricordano le caratteristiche uniche di ogni abitante del villaggio. Un modo per ricordare che essere diversi e unici è una cosa bella.

L’altra storia “Una giornata straordinaria per i calzini spaiati” è il racconto di cinque teneri calzini spaiati, tutti diversi e per questo speciali. Con i bambini più grandi alla fine si è avuta una conversazione per riflettere su ciò che avevano visto e ascoltato ed insegnare che la diversità è una ricchezza. Da sempre la nostra scuola promuove valori fondamentali come l’inclusione, l’accettazione e il rispetto delle differenze.

