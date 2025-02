Lo Giudice “Con Schifani buon dialogo ma restiamo all’opposizione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il 2025 sarà un anno di riflessione: abbiamo detto chiaramente che non andremo più da soli, bisogna interloquire con tutte le forze politiche e oggi per la prima volta Sud chiama nord si apre al panorama politico di centrodestra e centrosinistra per definire insieme la Sicilia che vorremmo”. Lo afferma il coordinatore regionale di Sud chiama nord Danilo Lo Giudice a margine dell’assemblea costituente del partito, tenutasi all’Hotel San Paolo Palace a Palermo. “Con il governo Schifani abbiamo già un dialogo, nella misura in cui ci sono diverse cose buone che la Sicilia aspetta e che si devono fare: noi però siamo stati eletti all’opposizione e ci rimarremo fino a fine legislatura“, aggiunge Lo Giudice.

