Al termine della sfida tra Cremonese e Sudtirol, Manuel De Luca ha commentato il match dello Zini.

Quanto contava tornare a vincere dopo la sconfitta beffarda di Salerno?

“Tanto, perché noi scendiamo sempre in campo per vincere. Ciò che conta è la nostra reazione, ce l’abbiamo fatta e siamo molto contenti perché le tre davanti stanno facendo un bellissimo campionato e noi vogliamo rimanere agganciati per dire la nostra. Conosciamo il nostro valore, ci godiamo il successo di oggi perché era importantissimo rialzarci”.

Con la tua doppietta hai cambiato e chiuso la partita. Quanto ti servivano questi gol per crescere?

“Ho lavorato tanto, so di dare tanto e sono sempre rimasto concentrato sul mio percorso. Oggi era importantissimo dare un contributo, chiunque entri a gara in corso deve farsi trovare pronto. Non possiamo permetterci distrazioni, ognuno deve dare il massimo perchè questa squadra e questa società lo meritano”.

Hai sempre fatto un grande lavoro di sponda, ora stai aggiungendo anche dei buoni numeri…

“Sto lavorando tanto, sono focalizzato sugli obiettivi di squadra e cerco di farmi trovare pronto per dare tutto per questa maglia. So che ancora non ho dimostrato troppo, ma ora le partite iniziano a pesare e quindi è tutto ancora da conquistare. Noi ci siamo”.

Qual è stato il gol più difficile che hai segnato oggi?

“L’importante è che la palla sia entrata. Io sono veramente felice, mi godo i gol e la vittoria perché ne avevo davvero bisogno”.

I risultati di oggi vi permettono di guadagnare punti importanti. Con quale occhio guardate la classifica?

“Pensiamo solo partita dopo partita. Sappiamo che le prime tre stanno facendo grandi cose, ma sta a noi decidere cosa vogliamo fare. Non dobbiamo perdere il distacco, restiamo concentrati su ciò che dobbiamo fare e pensiamo una gara alla volta, continuando a lavorare così”.

La prossima è una trasferta difficile, contro il Bari. Che gara ti aspetti?

“Sicuramente un ambiente caldo, ma dobbiamo restare concentrati su noi stessi. Vogliamo imporre il nostro gioco e farlo al massimo, in Serie B non ci sono partite semplici ma cercheremo di giocarcela come sempre”.

Credi che il gol contro il Modena sia stato un episodio che ti ha dato ulteriore fiducia e ha portato alla doppietta di oggi?

“Sicuramente per un attaccante è sempre una grande gioia segnare, sono contento di averlo fatto sotto la curva. Mi sono anche liberato perché in casa mancava da un po’, mi ha dato consapevolezza e fiducia. Sono contento soprattutto perché vincere in casa segnando sotto la curva ha un sapore speciale”.

Quanto incide per un giocatore come te avere compagni di squadra bravi a servirti attraverso i cross?

“Noi siamo una squadra forte in tutti i ruoli, sta a noi dare il massimo per mettere in difficoltà il mister. L’importante è farsi trovare sempre pronti perché per raggiungere il nostro obiettivo c’è bisogno di tutti”.

Che significato ha per te segnare contro la squadra della tua città?

“Importantissimo, perché grazie all’Alto Adige sono riuscito ad andare sotto i riflettori delle squadre di Serie A e Serie B. Sarò sempre grato a questa società che mi ha fatto crescere”.

Tre gol su quattro segnati oggi sono stati siglati da giocatori di Bolzano: la tua doppietta e la rete di Davi…

“Fa piacere avere questo tipo di giocatori in categoria, sono contento anche per lui”.

Come hai vissuto la conferma da parte della società nel mercato invernale?

“In questi mesi si è parlato tanto di me, anche fuori dal campo. Io però sono rimasto concentrato, ho scelto questa società in estate e sono felice di essere qui. Chiaramente ogni calciatore vuole giocare, ma adesso mi sto ritagliando il mio spazio e sono veramente contento”.

© Riproduzione riservata