Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato la vittoria arrivata allo Zini contro il Sudtirol: “Sono molto soddisfatto, era importante il risultato, l’abbiamo compromesso nel secondo tempo, sapevamo che sarebbe stata una partita fisica, ma fare 3 gol e addirittura meritarne altri va benissimo. Facendo qualche cambio cambia anche l’inerzia della partita, nelle palle sporche che abbiamo vinto abbiamo ripreso campo, la squadra non ha mai perso la fisionomia e la voglia di portare a casa il risultato”.

I cambi hanno svoltato la partita…

“Ormai è tanto tempo che chi entra dalla panca ha un atteggiamento straordinario, è bello poter attingere e creare i presupposti migliori rispetto a quello che stiamo facendo. Sono contento, più armi abbiamo e meglio è per me e per la squadra”.

Quanto sta crescendo De Luca?

“Sono contento per il ragazzo, per l’atmosfera che sta cambiando nei suoi confronti, non era facile entrare, è un ragazzo che si è sempre impegnato, sono contento che faccia gol. Non voglio dimenticare Nasti che ha fatto un lavoro straordinario, peccato non abbia fatto gol, ma tutta la squadra è sul pezzo, è un vantaggio per il sottoscritto”.

Come giudica la prova difensiva e in particolare la prestazione di Folino?

“Ho visto bene Folino, peccato per il cartellino giallo che porta alla squalifica. Era difficile fare la formazione, per la condizione di molti giocatori, abbiamo cercato di gestire le forze. Pickel ad esempio è stato 4-5 giorni a letto con la febbre. Anche Barbieri è entrato bene, quando si vince così è ancora più bello, possiamo fare anche partite fisiche e di duello nei contrasti”.

Oggi come vede la classifica?

“La vedo come settimana scorsa, oggi ci siamo avvantaggiati ma non cambia niente, guardiamo a noi stessi, partita dopo partita. Cerchiamo di fare più punti possibile”.

Che partita si aspetta contro il Bari?

“Rispetto alla partita di andata, siamo totalmente diversi, ora affrontarci è diverso, andiamo a Bari per portare a casa più punti possibile. Bisogna portarla a casa”.

Si è chiuso il mercato, nel finale ha inserito Valoti da mezzala, è quello il suo ruolo?

“Può fare tutto, sotto la punta, i tre ruoli centrali può farli tutti”.

