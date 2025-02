Il teatro Ponchielli dà vita ad un nuovo progetto Extra Ponchielli – Voci dalla prosa, un podcast con tanti contenuti speciali dedicato ad alcuni spettacoli della stagione di prosa in corso, tra cui Kohlhaas di e con Marco Baliani, La Pulce nell’orecchio per la regia di Carmelo Rifici, Re Chicchinella di Emma Dante e La Ferocia di VicoQuartoMazzini

L’iniziativa nasce in collaborazione con la Compagnia dei Piccoli, coordinata da Mattia Cabrini. Saranno le voci e i volti di Maria Antonietta Parrella e di Maddalena Parma a portare il pubblico in teatro alla scoperta dei quattro titoli. Il focus del primo podcast sarà su uno spettacolo che ha dato vita al teatro di narrazione Kohlhass, in scena al Ponchielli martedì 18 febbraio, tratto dall’omonimo racconto di Heinrich von Kleist, con protagonista uno strepitoso Marco Baliani.

L’appuntamento con Extra Ponchielli è fissato a partire dall’ 11 febbraio sui seguenti canali:

sulle pagine instagram e facebook del teatro Ponchielli,

sul podcast Underground, l’arte che non ti aspetti; ma anche su Spotify (Underground,l’arte che non ti aspetti) e

sul canale youtube della Compagnia dei Piccoli.

Underground, l’arte che non ti aspetti è un podcast della Compagnia dei Piccoli che dal 2023 racconta storie di personaggi reali e non appartenenti al mondo della cultura, curatoe narrato da Maria Antonietta Parrella e di Maddalena Parma. Lo potete trovare su tutte le principali piattaforme streaming.

Ecco il calendario dei primi due podcast, le date di messa in onda relative a Re Chicchinella e La Ferocia verranno comunicate successivamente

– Martedì 11 febbraio – Kohlhaas in scena al teatro Ponchielli il 18 febbraio

– Venerdì 21 febbraio – La pulce nell’orecchio in scena al teatro Ponchielli il 26 e 27 febbraio.

