Chi è l’ingegnere gestionale? Quali sono le sue competenze tecniche e operative? Quale percorso formativo deve seguire? Quale ruolo gioca all’interno dell’azienda? La carta d’identità professionale dell’ingegnere gestionale sarà al centro della seconda puntata di “Campus – Cremona Città Universitaria”, in onda martedì 11 febbraio alle 20:30 su Cr1.

In questa puntata, infatti, il viaggio di Campus approda alla scoperta del corso di laurea triennale in Ingegneria gestionale che il Politecnico di Milano ha attivato nel polo di Cremona. Ad accompagnarci in questo cammino saranno gli stessi studenti dell’ateneo, che ci racconteranno cosa li ha spinti a scegliere questo specifico corso di studi e come si articola la loro vita universitaria. Un curriculum di studi – il loro – che non si limita alla tradizionale lezione in aula ma che si arricchisce di mille occasioni di crescita quali stage e incontri con le aziende. Oltre che iniziative quali le cosiddette 200 ore – attività lavorativa coordinata con l’ateneo – e l’impegno in percorsi di orientamento e di tutoring.

Di particolare interesse il legame che la triennale in Ingegneria Gestionale ha saputo costruire negli anni con le aziende del territorio. E toccherà proprio ad alcuni manager – nel corso della puntata di Campus – raccontare gli obiettivi e l’utilità di un dialogo costante fra imprese e ateneo, fra dirigenti e studenti.

Infine non poteva mancare la voce dei docenti, dai quali ascoltare – tra l’altro – quali prospettive professionali aprono le attività didattiche e di ricerca attivate all’interno del corso.

