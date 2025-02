Vincere era semplicemente fondamentale, tornare a farlo davanti ai propri tifosi lancia ulteriori segnali positivi a tutto l’ambiente. La Cremonese si gode il successo maturato contro il Sudtirol, un 3-1 che serve soprattutto ad accorciare sullo Spezia, terzo, ora distante 9 punti.

Riparte la corsa dei grigiorossi, che dopo una prima fase di studio, trovano la rete che mette in discesa l’incontro. Ripartenza orchestrata da Collocolo, palla in profondità per Vandeputte, che sfrutta il movimento di Nasti, punta l’avversario, e col mancino sigla l’1-0. Terzo gol in campionato per le Petit Diable, sempre più essenziale nelle rotazioni di mister Stroppa. Cremo che sfiora addirittura il 2-0, sulla punizione deviata dello stesso Vandeputte, ma sulla respinta del palo Pickel mette fuori a porta spalancata. Un brivido nel finale di primo tempo lo procurano anche gli ospiti, con Odogwu bravo a liberarsi nel duello fisico con Ravanelli e a provarci col mancino, ma la sua mira è larga.

Nella ripresa il Sudtirol però riesce a trovare la via del pari: Odogwu lavora un ottimo pallone sulla destra e scarica per Casiraghi, la sfera arriva a Merkaj, passaggio per Davi che batte un incolpevole Fulignati con un preciso diagonale. Il colpo viene accusato dai grigiorossi, fino a quando mister Stroppa lancia in campo Johnsen e De Luca. Una scelta più che azzeccata, visto che dopo 9 minuti sono proprio le due “super sub”, cioè i sostituti che cambiano la partita in corso, a confezionare il nuovo vantaggio. De Luca lotta e difende palla, scarico per Castagnetti, Johnsen viene trovato sulla sinistra, cross preciso con il destro sul secondo palo proprio per De Luca, che con un preciso colpo di testa trova il 2-1. La Cremonese ritrova fiducia e spensieratezza, così prima sfiora il 3-1 con Valoti, poi lo trova davvero ancora con De Luca, che si fa trovare pronto sul secondo palo per mettere in ghiaccio la partita.

Un successo assolutamente non scontato, anche per le pressioni dei risultati sugli altri campi. 3 punti figli della qualità dei giocatori a disposizione di Stroppa, con una panchina ricca di elementi in grado di spaccare la partita. La profondità della rosa è un elemento indispensabile, così come testimoniato dalle recenti partite dei grigiorossi. Ora testa al Bari, con un occhio di riguardo sempre e comunque sul distacco dallo Spezia.

Simone Guarnaccia

