D’Amario “Alla BIT una promozione che fa bene al nostro territorio”

MILANO (ITALPRESS) – Seconda giornata della Borsa Internazionale del Turismo a Milano, che domani chiuderà l’edizione 2025. È ancora grande afflusso di pubblico al padiglione della Regione Abruzzo, tanti ospiti, tanti eventi, con le visite fuori programma del nuovo presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, e dell’attore Lino Guanciale. Stand affollati di operatori interessati alle offerte che l’Abruzzo sta proponendo per le stagioni estive e invernali del 2025. Un Abruzzo che si fa conoscere anche grazie a tanti testimonial che conoscono e vivono gli angoli più belli e caratteristici della nostra regione, come ha raccontato Paride Vitale, sommerso dalle richieste di dediche sul suo libro “D’amore e d’Abruzzo’.“La testimonianza che ha portato oggi Paride Vitale nel nostro padiglione è una testimonianza raccontata da persone a cui piace l’Abruzzo e che vivono l’Abruzzo. È evidente che per raccontare la nostra terra bisogna prima conoscerlo e poi amarla. È sicuramente una promozione che fa bene all’Abruzzo che nulla ha a che fare con chi viene solo qualche giorno e crea solo confusione. Adesso puntiamo su altri appuntamenti nazionali e internazionali in agenda per far conoscere le bellezze del nostro territorio prima di tornare alla Bit il prossimo anno. Magari quella sarà l’occasione per raccontare un Abruzzo ancora più conosciuto. Io sono solito ricordare che l’Abruzzo è uno dei segreti più belli del mondo, e, grazie a chi lo racconta e lo conosce bene, si può svelare ogni anno un pezzettino di questo segreto”. Ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Daniele D’amario.

