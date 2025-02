Nel fine settimana del 15 e 16 febbraio, Fratelli d’Italia terrà i congressi locali in tutta la provincia di Cremona, un appuntamento chiave per il consolidamento del partito sul territorio. L’iniziativa si svolgerà in modalità unitaria, confermando la compattezza della comunità politica e il rispetto delle linee guida nazionali.

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura, ha sottolineato l’importanza di questo momento per il rafforzamento del partito, evidenziando come tutte le candidature siano state presentate nel rispetto del regolamento congressuale. “Questo dimostra la maturità politica della nostra comunità e rafforza la nostra unità e coesione in tutta la provincia”, ha dichiarato Ventura.

Tra i nomi dei candidati unici per ciascun congresso territoriale figurano Luca Storti a Casalmaggiore, Vincenzo Milanesi a Castelleone, Alberto Bonetti a Crema, Umberto Raineri a Pieve d’Olmi, Fulvio Pini a Ripalta Cremasca, Matteo Polonini a Romanengo, Samuele Digiglio a Salvirola, Federica Brizio a Soncino, Simone Tirelli a Soresina, Paolo Abruzzi a Sospiro, Luciano Aiolfi a Vailate, Anna Ogliari a Trescore Cremasco e Matteo Caporali a Torre de’ Picenardi.

Ventura ha inoltre annunciato che il congresso di Crema sarà presieduto da un commissario esterno, identificato nella figura del consigliere regionale Giorgio Bontempi. Ha infine espresso il suo pieno sostegno ai candidati, augurando loro un lavoro proficuo per il consolidamento del partito nelle istituzioni locali e per il servizio alla comunità.

© Riproduzione riservata