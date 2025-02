Il prossimo 12 febbraio, a partire dalle ore 18, il Consorzio Agrario di Cremona ospiterà un importante incontro dedicato ai soci e agli operatori del settore agricolo, con un focus sulle nuove tecnologie applicate alle macchine agricole. L’evento, intitolato Il futuro è 5.0 – Focus su Agevolazioni e Nuove Linee Guida, si svolgerà presso il Servizio Macchine in via delle Vigne 210.

L’incontro sarà un’occasione imperdibile per approfondire il tema della transizione tecnologica e scoprire le opportunità offerte dalle agevolazioni fiscali e dagli incentivi disponibili per le aziende agricole. Gli esperti di Esseci Studio di Chiavenna (So) guideranno i partecipanti nell’analisi delle normative in evoluzione, illustrando come queste possano tradursi in vantaggi concreti per le imprese del settore.

Inoltre, il Servizio Macchine del Consorzio, in collaborazione con i partner di Cnh (Case Ih e New Holland), presenterà in anteprima alcune soluzioni innovative per il futuro dell’agricoltura. Saranno illustrate nuove tecnologie di interconnessione avanzata, insieme a pacchetti di servizi pensati per accompagnare le aziende agricole nel percorso di transizione digitale.

L’evento rappresenta una straordinaria occasione di aggiornamento per agricoltori e professionisti che vogliono rimanere al passo con le nuove tecnologie e le normative emergenti. La partecipazione è gratuita.

