Prosegue il percorso di digitalizzazione e di innovazione tecnologica di Padania Acque per migliorare ulteriormente la qualità e l’efficacia del servizio erogato ai clienti e ai cittadini. Da oggi, infatti, sono disponibili il nuovo Sportello Online, uno strumento web semplice e pratico che consente alla Società di essere ancora più in rete e connessa con gli utenti, e l’aggiornamento di Acqua Tap, l’app gratuita per smartphone e tablet dedicata al servizio idrico della provincia di Cremona.

Lo sportello virtuale, fruibile 24 ore su 24 dal sito sol.padania-acque.it e accessibile anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e Carta di Identità Elettronica (CIE), permette di gestire i dati personali dell’utente e di consultare, scaricare e pagare le bollette; di visualizzare le letture e inserire le autoletture; di monitorare i consumi idrici; di consultare i dati delle forniture e di inoltrare a Padania Acque eventuali richieste ed eseguire le pratiche contrattuali.

L’app gratuita per smartphone e tablet è stata aggiornata con nuove funzionalità per affiancare gli altri servizi a disposizione dei clienti per una gestione sempre più smart. Con Acqua Tap è possibile gestire i dati anagrafici e di fornitura; inviare l’autolettura; visualizzare le bollette e i consumi; gestire le richieste e le pratiche contrattuali; verificare ed effettuare il pagamento online delle bollette; usare il QR Code per prelevare dalle case dell’acqua.

Per ricevere informazioni e per effettuare le pratiche contrattuali è sempre possibile rivolgersi agli Sportelli clienti e contattare il servizio di assistenza telefonica attivo al numero verde gratuito 800.710.711 oppure tramite e-mail all’indirizzo clienti@padania-acque.it. Sono inoltre attivi il numero verde gratuito 800.825.146 per comunicare i consumi dell’acqua (autolettura) e il numero verde gratuito 800.092.645 per segnalare eventuali guasti.

