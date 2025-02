ProgettoA, la cooperativa vincitrice dell’appalto per il servizio Saap nelle scuole cittadine – dalle primarie alle superiori – si sta presentando ai dirigenti scolastici, nell’imminenza del passaggio di consegne con il pool di cooperative locali che fino ad ora hanno gestito il servizio. Il tempo è pochissimo, poco più di quindici giorni perchè il subentro è previsto dal 1° marzo e per il nuovo gestore corre l’obbligo di proporre l’assunzione agli operatori in servizio, come prevede la “clausola sociale” inserita nel bando.

ProgettoA sta dunque inviando ai dirigenti un sms annunciando che “nel corso della settimana avremo, come di prassi, l’incontro con le Organizzazioni Sindacali per la definizione del passaggio. A seguire potremo organizzare con tutti gli educatori e le educatrici un incontro di presentazione in cui vi forniremo tutte le informazioni necessarie e le date per la firma dei contratti. Le anticipiamo che verranno garantite le condizioni contrattuali in essere e le continuità educative, con la possibilità di aumentare le ore se di suo interesse”. Segue l’indirizzo mail a cui gli interessati possono rivolgersi”.

Tantissimi gli aspetti problematici del passaggio al nuovo gestore, come emerge dai racconti di diversi operatori: dal legame che si è creato tra loro e la cooperativa di appartenenza nella condivisione dei progetti, alle motivazioni economiche e fiscali derivanti dall’eventualità che un operatore decida di avere un doppio contratto, uno con la nuova e uno con la precedente cooperativa con la quale intende mantenere altri tipi di servizi (ad esempio l’assistenza domiciliare).

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata