Continua a far discutere l’esito della gara d’appalto per il servizio Saap, assistenza agli studenti con disabilità, con l’aggiudicazione alla cooperativa ProgettoA di Bergamo. Una manifestazione di educatori, insegnanti, ragazzi disabili e i loro genitori è prevista in piazza Stradivari, martedi prossimo 11 febbraio, appena prima della riunione a palazzo comunale della Commissione di Vigilanza, convocata dalle minoranze consigliari.

© Riproduzione riservata