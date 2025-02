Dopo giorni in cui si sono susseguite prese di posizioni preoccupate del mondo cooperativo locale e non solo circa l’appalto per il servizio Saap del comune di Cremona, aggiudicato alla bergamasca Progetto A, è proprio quest’ultima cooperativa, con il suo presidente Eros Giampiero Ferri, a prendere la parola con un comunicato.

“Ricordiamo che lo strumento della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi nella pubblica amministrazione è disciplinato in modo da garantire trasparenza, imparzialità e concorrenza”, afferma il responsabile della cooperativa facente parte del consorzio KCS.

“Per tale ragione la valutazione delle offerte qualitative si basa su criteri oggettivi e misurabili, riducendo gli spazi di soggettività che potenzialmente possano favorire alcuni operatori, compresi quelli che per presenza territoriale consolidata, potrebbero legittimamente avvantaggiarsi della loro acquisita posizione di forza.

“Siamo consapevoli che la rigidità prevista dalla norma possa talvolta attenuare il vantaggio competitivo di cui potrebbero godere gli operatori locali, i quali negli anni hanno costruito relazioni positive e un consolidato sistema territoriale a beneficio anche dei progetti gestiti. Cogliamo dunque con comprensione il rammarico espresso dalle cooperative del territorio, che per molti anni hanno svolto con soddisfazione questo importante servizio a favore degli studenti e studentesse e delle famiglie della Città di Cremona”.

Progetto A garantisce che “tutto il personale attualmente impegnato nel servizio verrà assunto da Progetto A, senza alcuna interruzione nel rapporto di lavoro; tale pratica, oltre ad essere ampiamente sostenuta dalla Progetto A, è peraltro opportunamente contemplata dalla gara d’appalto indetta dal Comune di Cremona, prevista dalla normativa e dal CCNL di settore in materia di cambi di gestione, oltre ad essere stata espressamente dichiarata da tutti gli operatori economici partecipanti alla gara nel “progetto di assorbimento” (cd “clausola sociale”) sottoscritto con l’offerta. Come da previsione del CCNL di settore, l’iter verrà garantito anche grazie al sostegno delle Organizzazioni Sindacali.

“Il personale attualmente impegnato proseguirà il proprio incarico con gli stessi utenti, nel rispetto della continuità educativa, elemento fondamentale per l’attività assegnata.

“Al fine di dare corso a queste normali procedure di passaggio, come previsto dal CCNL di settore, Progetto A ha da subito formalizzato al gestore uscente e alle Organizzazioni Sindacali la richiesta di trasmissione dell’elenco dei lavoratori e lavoratrici attualmente impiegati nel servizio e che hanno diritto all’assunzione. Ad oggi tuttavia tale richiesta è rimasta ancora priva di riscontro.

“Il personale eventualmente incaricato da altre realtà cooperative su differenti progetti, potrà tranquillamente proseguire il suo incarico anche con altri datori di lavoro, ovviamente previa verifica di compatibilità di orario, come peraltro normalmente avviene in tutte le circostanze simili”.

“Progetto A – continua la nota – è un’impresa sociale dinamica che gestisce servizi scolastici, servizi territoriali educativi e servizi a favore di minori in condizione di disabilità per amministrazioni comunali di medie e grandi dimensioni in tutta Italia, con una rete che supera i 4.500 collaboratori. Abbiamo a cuore innanzitutto il benessere degli utenti e delle loro famiglie, che concretizziamo soprattutto attraverso il sostegno e la formazione del nostro personale e la costruzione di relazioni positive con tutta la rete locale nei territori in cui siamo presenti.

“Ogni dipendente della Progetto A ha già un suo incarico assegnato. Oltre a non esserci previsione di legge, non vi è alcuna convenienza e tantomeno intenzione di sostituire il personale oggi impegnato nelle attività educative del Comune di Cremona, con proprio personale già assunto”.

“Per qualsiasi dubbio o richiesta di aggiornamento e informazioni – conclude la nota – gli operatori interessati possono scrivere all’indirizzo e-mail dfscuola@progettoa.it

