L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) ha organizzato una campagna di raccolta fondi per sostenere l’attività di Emergency nella Striscia di Gaza; le donazioni raccolte saranno destinate alle cure sanitarie in aiuto al popolo palestinese. La campagna si concluderà sabato 15 febbraio, dalle ore 10 alle 12:30, a Spazio Comune in Piazza Stradivari a Cremona.

Con l’iniziativa “Carovana per Gaza“, l’Anpi ha seguito una carovana che dal 18 gennaio ha percorso il territorio cremasco e cremonese, raccogliendo fondi da devolvere alla causa. Il suo viaggio si concluderà, appunto, a Cremona questo sabato. Sul sito web di Emergency, l’Anpi lancia l’appello: “Abbiamo deciso, come ANPI, di mettere in campo un’azione concreta per aiutare Gaza, i suoi bambini, le sue donne, i suoi uomini feriti gravemente. Lanciamo quindi una campagna di raccolta fondi destinati esclusivamente alla preziosa attività sanitaria di Emergency in quella terra martoriata.”

Emergency, sempre sul proprio sito, spiega l’importanza della propria azione sul territorio della Striscia: “La popolazione è allo stremo, i bisogni sono di tutti i tipi, a partire da quello medico sanitario, mancano acqua e cibo, case ed edifici sono stati distrutti.” Spiega anche il problema del sovraffollamento degli ospedali: “Gli ospedali locali che ancora sono operativi, oltre a non avere lo staff e i farmaci necessari, spesso sono sovraffollati: in mancanza di altre strutture, i malati si rivolgono agli ospedali anche per necessità che potrebbero essere trattate ambulatorialmente. Siamo a Gaza per fornire cure alla popolazione civile”.

