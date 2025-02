Sanremo, Clerici “Nella carriera alti e bassi, ma serve serenità”

SANREMO (ITALPRESS) – Antonella Clerici riflette sui momenti difficili della carriera e sull’importanza di accettarli con equilibrio. “Se hai una lunga carriera, è normale che ci siano alti e bassi. L’importante è stare in pace con se stessi”, ha spiegato, ricordando come il periodo di pausa dalla televisione le abbia permesso di sviluppare nuove idee. “Fermarsi può essere un modo per ritrovare creatività e consapevolezza”.

xg8/tvi/mrv

© Riproduzione riservata