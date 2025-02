Scherma, Mazzone “Teniamo tantissimo agli Europei di Genova 2025”

MILANO (ITALPRESS) – “Teniamo tantissimo a Genova 2025, lavoreremo per garantire dei risultati che sono in linea con quella che è la scherma italiana, c’è da costruire un evento cercando di andare sul territorio per sensibilizzare tutta la Liguria”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione italiana scherma Luigi Mazzone durante la presentazione dei campionati europei di scherma in programma a Genova nel 2025. “I grandi eventi caratterizzano un brand, non bastano, ma sono necessari. Ho vissuto l’esperienza organizzativa di un mondiale, l’Europeo è in linea, il passaggio di Genova sarà fondamentale. Sarà un programma ambizioso per fidelizzare i tesserati, è normale passare per un evento del genere”.

pia/gm/gsl