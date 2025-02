Archivio di Stato e Scuola secondaria di primo grado: un esempio di uso laboratoriale delle fonti. È questo il titolo dell’incontro che si terrà il 14 febbraio alle ore 16 in Archivio di Stato di Cremona, via Antica Porta Tintoria 2. L’invito è rivolto principalmente ai docenti di Storia della scuola secondaria di primo grado della provincia di Cremona.

L’incontro prende le mosse da una ricerca d’archivio condotta nello scorso anno scolastico dalla prof.ssa Margherita Pagani con la classe terza della Scuola secondaria di primo grado di Castelverde, utilizzando documenti della Prima guerra mondiale: in particolare, i giovani studenti hanno preso spunto da lettere e componimenti poetici di Leo Cesari, prigioniero cremonese nel campo di Cellelager in Germania, per costruire un percorso interdisciplinare tra letteratura, storia ed espressione artistica.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona. Aprirà l’incontro la direttrice dell’Archivio di Stato, Valeria Leoni; a seguire interverrà la prof.ssa Laura Valcarenghi, referente Didattica della storia dell’UST di Cremona. Infine, la prof.ssa Pagani racconterà la propria esperienza didattica nella scuola di primo grado di Castelverde.

