Zaia “Zone rosse? Possono essere assolutamente utili”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Non conosco uno specifico le scelte dei sindaci e nel resto fuori dico che possono essere assolutamente utili per curare la fase acuta dopodiché c’è un tema: questi sono dei delinquenti, non rispettano le leggi, addirittura abbiamo visto dei morti e mi sembra evidente che questa non è la società che vogliamo. Spesso si tratta di immigrati di seconda o terza generazione, micro nuclei che hanno deciso di vivere fuori da un contesto di integrazione”. Così il presidente della Regione Veneto commentando la creazione in atto delle “zone rosse” per la sicurezza nelle città.

