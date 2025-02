Il clima ancora invernale non spaventa i turisti “en plein air” che progettano di visitare la città del torrazzo: riapre il 14 febbraio il Camping Parco al Po di Cremona, struttura situata in via del Sale con 56 piazzole gestita da Cooperativa Nazareth per Consorzio Sol.co.

Durante la pausa per manutenzione ordinaria il servizio prenotazioni era comunque attivo ed ecco che si è registrato un boom soprattutto per la primavera, complici festività e ponti, con il weekend di Pasqua che sfiora già il tutto esaurito. Qualcuno ha persino opzionato il Capodanno. Un trend positivo in linea con l’andamento dello scorso anno.

Cremona quindi si conferma una città apprezzata dai turisti, sia stranieri che la inseriscono in itinerari più ampi prevedendo una sosta qui per spezzare il viaggio verso la Capitale o altre mete del Belpaese, sia italiani che intendono scoprirne la cultura con la tradizione liutaria e la natura fra Po e campagna.

Riservare un posto con anticipo non è obbligatorio ma consigliato nei periodi più gettonati, proprio su questo potrebbero esserci presto novità: è al vaglio l’introduzione di un’app da affiancare all’attuale sistema di prenotazione.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata