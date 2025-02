Il Cigno ha spiccato il volo. Manuel De Luca è senza dubbio l’uomo del momento in casa Cremonese. L’attaccante ha infatti messo a segno tre gol nelle ultime tre partite. E pensare che durante la sessione invernale di mercato si pensava che potesse cambiare squadra. Parecchie società in Serie B lo hanno richiesto (il Bari in modo particolare) e la Cremo ha pensato di poterlo anche far partire, alle condizioni giuste, per fare spazio a un nuovo innesto nel reparto avanzato. Alla fine, invece, soprattutto per la volontà del calciatore di rimanere a Cremona, nessuna voce di mercato si è concretizzata. De Luca continua a lavorare agli ordini di mister Stroppa, con l’obiettivo di migliorare il proprio rendimento a livello realizzativo nella seconda parte di stagione. E senza dubbio il ragazzo sta perseguendo bene il suo intento.

Contro il Modena, De Luca è entrato in campo al 77′ con la Cremo sotto 2-1 e, a soli due minuti dalla fine, su cross al bacio di Azzi ha segnato di testa (la sua specialità) la rete del pareggio (2-2). Un gol importante per i grigiorossi, tanto che mister Stroppa nel turno successivo, sul campo della Salernitana, ha schierato De Luca tra i titolari, in un match finito male soprattutto per i miracoli compiuti tra i pali dal portiere dei campani Christensen.

Domenica scorsa, l’attaccante prelevato in estate dalla Sampdoria è partito di nuovo dalla panchina. E quando, con il punteggio bloccato sull’1-1, Stroppa lo ha gettato nella mischia, il suo impatto con la partita è stato devastante (tanto da meritare il titolo di MVP di giornata in Serie B). De Luca, infatti, ha messo a segno una fantastica doppietta: prima di testa, dopo aver dato inizio all’azione con una grande protezione di palla, poi di piede rifinendo un contropiede che lo aveva visto protagonista di una gran discesa su lancio di Johnsen.

Due gol proprio contro la squadra della sua città (Bolzano), dove è cresciuto a livello di giovanili. E considerando che già nel match d’andata era andato a segno contro il Sudtirol, dei quattro gol all’attivo ben tre sono stati siglati proprio contro gli altoatesini, che ora lo considerano una sorta di bestia nera.

Ora che il Cigno ha spiccato il volo, tutti i tifosi grigiorossi si augurano che prosegua su questa strada, in una rosa in cui finora le punte hanno segnato poco (tanto è vero che il capocannoniere è Vazquez, un trequartista). De Luca è abituato così, a svegliarsi nella seconda parte di stagione. Basti pensare che l’anno scorso con la Samp è andato a segno dieci volte, ma iniziando a fare gol a dicembre, dopo essere rimasto a secco nelle prime sedici giornate.

Sembrava dovesse partire a gennaio, ma alla fine il Cigno è rimasto e ora potrebbe rivelarsi il miglior acquisto che la Cremo potesse fare sul mercato invernale.

Mauro Maffezzoni

