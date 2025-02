Oggi in commissione Infrastrutture e Trasporti della Regione si è tenuta l’audizione sul progetto di prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato Milanese a Paullo, con la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati, di Città metropolitana, della Provincia di Cremona e dell’assessore regionale ai Trasporti.

“Lo studio di fattibilità è stato realizzato dal Comune di Milano e la scelta di procedere con il prolungamento fino a Peschiera Borromeo è un passo positivo – commentano i consiglieri regionali del PD Matteo Piloni e Simone Negri -. Inoltre, la rinuncia alla metrotranvia, ritenuta superflua dai territori, rappresenta un elemento di razionalizzazione importante. Ora, però, è il momento di passare ai fatti e reperire le risorse necessarie per realizzare l’opera”.

“Innanzitutto, serve un impegno concreto del Governo, come sottolineato dallo stesso assessore Lucente, per completare questa prima fase – aggiungono i dem – e per poter poi passare alla seconda, fondamentale, fase che riguarda il finanziamento di questa infrastruttura, così importante per la mobilità del sud-est milanese e per chi arriva dalla provincia di Cremona, in particolare dal territorio cremasco. Una volta completati i lavori della Paullese, la mobilità in questa area cambierà radicalmente e il prolungamento della M3 diventerà ancora più strategico”.

“Da questa audizione – proseguono i consiglieri – sono emersi molti elementi utili, ma sarebbe fondamentale che Regione Lombardia predisponesse uno studio della mobilità di tutta questa zona, comprendendo anche un ripensamento del servizio ferroviario e assumesse finalmente un ruolo da protagonista”.

“Intanto, però, dobbiamo riuscire a lavorare tutti insieme per affrontare la parte più difficile che ci aspetta e che riguarda le risorse, serve un lavoro di squadra per dare risposta a un territorio che le sta aspettando da troppo tempo” concludono Piloni e Negri.

L’INTERVENTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE. “La linea gialla non arriverà mai a Paullo; arriverà, forse, a Peschiera Borromeo ma ad oggi Regione Lombardia non è in grado di dire né come, né quando.

Dopo quasi dieci anni spesi a promettere al territorio il prolungamento della M3 fino a Paullo, grazie al confronto di oggi in Commissione, l’Assessore Lucente è stato costretto a gettare la maschera”. E’ la reazione del capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco.

“Di un decennio di propaganda elettorale – continua Di Marco – ciò che resta oggi è solo il nervosismo dell’Assessore e la sua mancanza di rispetto per la Commissione, costretto ad arrendersi – secondo lui – alle evidenze di un’analisi costi-benefici negativa, già nota però da diversi anni. Tanto è vero che, da parte di chi guida oggi l’assessorato, non sono mai mancate dichiarazioni ottimistiche sul prolungamento. Grazie alla nostra audizione di oggi invece si è fatta chiarezza una volta per tutte.

“Ora sappiamo che il prolungamento riguarderà la distanza tra San Donato Milanese e Peschiera Borromeo. Una tratta che consentirà di spostare le attuali problematiche di traffico, per sole poche centinaia di metri. Non intercettando il bacino potenziale delle province di Lodi e Cremona. L’Assessore Lucente non è stato però in grado di indicare ipotetici costi, coperture economiche e tempistiche del progetto.

“Inutile sottolineare quindi la delusione per le mancate risposte ricevute. Una delusione che può considerarsi inferiore solamente a quella dei cittadini, che attendono l’opera da circa trent’anni, che avevano creduto alle promesse del Consigliere Lucente e che con la sua nomina ad Assessore si erano illusi di una svolta, che nei fatti non arriverà mai. Non solo, che hanno dovuto accettare il pacco della TEEM (il cui accordo di programma prevedeva il prolungamento della metro) e che dovranno continuare a spostarsi in auto, con buona pace della qualità dell’aria, della salute e della qualità di vita del territorio”.

© Riproduzione riservata