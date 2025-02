Mafia, Magrini “Anche noi al passo con i tempi della tecnologia”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ una giornata importante perchè abbiamo eseguito 183 provvedimenti restrittivi. Anche noi dobbiamo essere al passo con i tempi. Le cose evolvono e per contrastarle bisogna essere in grado di dominare anche questi nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione”. Lo ha detto il Comandante provinciale Carabinieri Palermo Luciano Magrini in conferenza stampa a seguito della maxi-operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 183 provvedimenti restrittivi nei confronti di boss e uomini d’onore di diversi mandamenti del capoluogo siciliano e della provincia.

