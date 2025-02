Marcella Bella “Racconto la forza delle donne e la loro indipendenza”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – A 72 anni, con otto partecipazioni alle spalle e una carriera che sfiora i sessant’anni, Marcella Bella torna sul palco dell’Ariston con Pelle Diamante, una canzone che, nelle sue intenzioni, vuole essere un inno alla forza e all’indipendenza delle donne. “Oggi le donne sanno quello che vogliono, si fanno valere e sono talmente sicure da essere quasi dure, come un diamante: la pietra più resistente che ci sia, ma anche la più preziosa” ha spiegato l’artista catanese in conferenza stampa. Per Marcella Bella, Sanremo è un luogo speciale, la casa dove è iniziata la sua favola artistica nel 1972 con Montagne verdi, diventata poi il suo brano più iconico nonostante il settimo posto in classifica. Ma quest’anno il ritorno all’Ariston ha un significato ancora più profondo. Il brano Pelle Diamante non si limita a raccontare un amore, ma vuole trasmettere un messaggio di consapevolezza e determinazione.

