Piemonte, Chiorino “Da Regione integrazione salariale Cig Automotive”

TORINO (ITALPRESS) – “La Regione ha concertato con il Governo un’integrazione salariale per i lavoratori del settore automotive e di Stellantis, ma anche per quelli di tutte le altre imprese in crisi che percepiscono ammortizzatori sociali, che saranno destinatari di integrazioni non solo di 10 milioni, ma almeno di 20 milioni di euro”. Così la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, durante il consiglio regionale aperto di questa mattina a Torino sulla crisi del comparto automotive. (ITALPRESS)

