I Carabinieri di Cremona hanno denunciato un uomo di 52 anni, con precedenti di polizia a carico, per possesso abusivo di arma da taglio. I militari, nel pomeriggio dello scorso 9 febbraio, erano intervenuti presso un supermercato della città allertati da un addetto alla sicurezza che aveva segnalato un soggetto sospetto tra le corsie del negozio, intento probabilmente a rubare vari articoli. L’uomo però, vistosi scoperto, ha abbandonato tutta la merce sottratta e si è diretto all’uscita del market, dove è stato fermato dai Carabinieri prontamente intervenuti.

Durante i successivi accertamenti, l’uomo, visibilmente sotto effetto di sostanze alcoliche, è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello lungo 25 cm e, pertanto, denunciato per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il 52enne è stato anche sanzionato per ubriachezza, visto il suo stato di ebbrezza in luogo pubblico

