Tre anni e sei mesi di reclusione: questa la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Cremona nei confronti di un 54enne di Paullo, ritenuto responsabile di aver rapinato un uomo, buttandolo a terra e portandogli via il cellulare e le sigarette.

I fatti risalgono ad un pomeriggio del maggio 2022. La vittima, un uomo di circa 60 anni, con alcuni problemi legati ad un ictus avuto in passato, stava percorrendo in bicicletta la strada che collega Agnadello e Rivolta d’Adda, quando una macchina gli si è accostata. Ne è sceso un uomo, poi identificato nell’imputato, che prima gli ha chiesto soldi, e al rifiuto ricevuto, ha spintonato il 60enne, facendolo cadere, e portandogli poi via le poche cose che aveva con sè.

L’uomo stato soccorso da un automobilista di passaggio, che lo aveva visto a bordo strada con le mani insanguinate, e aveva chiamato i Carabinieri. La vittima era poi stata portata al pronto soccorso, dove avevano riscontrato vari traumi, tra cui la frattura di una falange. Ne era uscito con 25 giorni di prognosi.

Le successive indagini, condotte sull’apparecchio rubato, avevano consentito di identificare il ladro violento nel 54enne, difeso dall’avvocato Alberto Zucchetti.

LaBos

© Riproduzione riservata