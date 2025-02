Sanremo, Carlo Conti si commuove in conferenza parlando della madre

SANREMO (ITALPRESS) – . “Il mio babbo è morto quando avevo 18 mesi e la mia mamma mi ha cresciuto da sola. Una donna fortissima, forse per questo ho tanto rispetto per le donne. Mi ha insegnato il rispetto e l’onestà e non mi ha mai fatto mancare nulla. La tavola era sempre apparecchiata, anche solo per noi due”, ha detto Carlo Conti commuovendosi nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima serata del 75° Festival di Sanremo.

