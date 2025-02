Trasporto aereo, c’è l’intesa sul rinnovo del contratto

ROMA (ITALPRESS) – Raggiunta l’intesa tra le associazioni datoriali e i sindacati per il rinnovo della parte generale del contratto di lavoro del trasporto aereo. L’intesa contiene norme che consentono una concreta attuazione delle modifiche legislative sulle tutele sociali e il mondo del lavoro introdotte dal 2019, data dell’ultimo rinnovo del contratto.

Viene inoltre valorizzato l’Osservatorio nazionale del trasporto aereo, chiamato a monitorare gli andamenti socioeconomici del comparto e approfondire temi di comune interesse per imprese e lavoratori, come lo sviluppo sostenibile del settore. L’obiettivo è coniugare la crescita economica con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro, nonché gli impatti della digitalizzazione, delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale sull’organizzazione del lavoro. Associazioni di categoria e sindacati hanno espresso piena soddisfazione per il raggiungimento dell’intesa, che rappresenta un evento rilevante non solo per il comparto aereo, ma per l’intera filiera dei trasporti e il mondo del lavoro.

