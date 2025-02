A San Valentino gli italiani spenderanno 330 milioni al ristorante

ROMA (ITALPRESS) – l ristorante si conferma anche quest’anno il luogo preferito per celebrare San Valentino. Secondo le stime della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, oltre 6 milioni di italiani celebreranno il giorno dedicato agli innamorati cenando in uno degli oltre 133.000 ristoranti presenti sul nostro territorio.

Un’alta affluenza favorita anche dalla vicinanza con il fine settimana, che si riflette sulla spesa complessiva prevista e che viene stimata intorno ai 330 milioni di euro. Un dato che evidenzia come un’esperienza gastronomica ricercata e curata nei dettagli sia sempre di più una delle soluzioni preferite per San Valentino, accanto ai tradizionali regali di fiori, cioccolatini e gioielli.

La formula più scelta dai ristoratori è il menu “tutto compreso”. Al centro dell’offerta saranno i piatti dagli ingredienti afrodisiaci, come il caviale e le ostriche per quanto riguarda le pietanze di pesce, e con la prevalenza di spezie quali anice, noce moscata, peperoncino e zafferano. fsc/gtr

