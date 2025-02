Zonta Italia, in collaborazione con la Fondazione Natale Ferrario, istituisce una borsa di studio del valore di 7000 euro destinata a giovani donne di talento. L’edizione 2025 della borsa di studio di Zonta Italia è dedicata al settore della moda, con l’obiettivo di promuovere creatività, innovazione e tradizione in un ambito importante per il Made in Italy. L’obiettivo del bando è sostenere percorsi formativi e professionali nei settori dell’artigianato, del design e dell’impresa.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 21 del 23 marzo esclusivamente tramite e-mail. Zonta Italia sottolinea che le candidature incomplete o pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. La vincitrice della borsa di studio sarà proclamata entro il 15 maggio.

Possono candidarsi al concorso:

– Donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni (alla data in scadenza del bando);

– Cittadine italiane e residenti in Italia;

– Che dimostrino capacità, desiderio di innovazione e impegno nell’attività nel settore della moda.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web di Zonta Italia e contattarli telefonicamente o via e-mail.

