I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un uomo di 47 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile di un furto presso un esercizio commerciale della città. I militari, nel pomeriggio dello scorso 10 febbraio, erano intervenuti presso un negozio tessile allertati dalla commessa che aveva segnalato un soggetto che, dopo aver nascosto alcuni articoli sotto la giacca, si era allontanato ingiuriandola.

I Carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo non distante dal negozio, con ancora in possesso la refurtiva e visibilmente sotto effetto di abuso di sostanze alcoliche. A seguito degli accertamenti, la merce è stata restituita al responsabile del negozio e l’uomo è stato denunciato per furto. Inoltre, visto il suo stato di ebbrezza, lo stesso è stato anche sanzionato per ubriachezza.

